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Spor

Leipzig evinde Glasgow Rangers'ı tek golle devirdi

Leipzig, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında evinde konuk ettiği Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

IHA29 Nisan 2022 Cuma 00:40 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Leipzig, sahasında İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Leipzig, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da dengeli bir oyun vardı. Ancak 85. dakikada Alman ekibi Angelino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Leipzig, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi İskoçya'da 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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