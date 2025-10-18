İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Leipzig evinde hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Leipzig, Hamburg'u konuk etti. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 18:33
Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Leipzig, Hamburg'u konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, dakika 45 ve 50'de Christoph Baumgartner kaydetti. Hamburg'un tek golünü ise dakika 48'de Albert Lokonga attı.

Leipzig'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Romulo, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 16'ya yükseltti. Hamburg, 8 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Augsburg deplasmanına gidecek. Hamburg, Wolfsburg'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
