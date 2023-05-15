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Spor

Leipzig galibiyet serisini devam ettiriyor

Bundesliga'nın 32. haftasında Leipzig sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla mağlup ederek ligdeki yerini korudu.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Leipzig galibiyet serisini devam ettiriyor
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 32. hafta kapanış maçında Red Bull Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta Werder Bremen, 70. dakikada Leonardo Bittencourt'un golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig 87. dakikada Willi Orban ve 90+6. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Leipzig, üçüncü sıradaki yerini korudu. Werder Bremen ise 35 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan Stuttgart-Bayer Leverkusen müsabakası ise 1-1 sonuçlandı.


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