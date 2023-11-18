Galatasaray'da sezon başında RB Leipzig'den büyük umutlarla kiralanan İspanyol sol bek Angelino için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

LEIPZIG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Alman basınından Bild'in haberine göre; Angelino'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "20 maç oynarsa 6 milyon euro'luk satın alma maddesi zorunlu hale gelir" maddesini kaldırmak için RB Leipzig ile görüşmelerde bulunuyor.

LEIPZIG TAVİZ VERMİYOR

Ancak RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve 6 milyon euro'luk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediği yazıldı.

HİÇ OYNAMAYABİLİR

Buna karşın Galatasaray ile Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Galatasaray'ın Angelino'yu sezon sonuna kadar oynatmama fikrini dahi kenarda tuttuğu ifade edildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.