Spor

Leipzig, Hoffenheim'ı 5 golle dağıttı!

Leipzig, Bundesliga'nın 27. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 5-0 mağlup ederek 50 puana yükseldi.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Leipzig, sahasında 1. FC Heidenheim ile karşı karşıya geldi

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 44. dakikalarda Brajan Gruda, 21 ve 30. dakikalarda Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Benjamin Henrichs kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 50'ye yükseltirken, Heidenheim de 50 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. TSG Hoffenheim ise sahasında Mainz 05'ı konuk edecek.

