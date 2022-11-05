Leipzig, Hoffenheim'ı rahat yendi

Bundesliga'nın 13. haftasında Andre Breitenreiter'in ekibi Hoffenheim ile Marco Rose'un yönetimindeki RB Leipzig karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig 3-1 kazanırken goller; 17 ve 57. dakikalara Christopher Nkunku, 69. dakikada ise Dani Olmo'dan geldi. Ev Sahibi Hoffenhim'ın tek golü ise 50. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sonuçla beraber Leipzig puanını 22'ye yükseltirken, Hoffenheim 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Leipzig evinde Freiburg'u konuk ederken, Hoffenheim deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak.