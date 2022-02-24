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Spor

Leipzig, İspanya'da 3 golle kazanarak son 16'ya adını yazdırdı

Leipzig, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Real Sociedad'ı 3-1 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.

24 Şubat 2022 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:37
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Real Sociedad ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip RB Leipzig, 3-1'lik skorla kazandı.

Leipzig, 39. dakikada Andre Silva ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Willi Orban, 39. dakikada Leipzig'i öne geçirdi.

Andre Silva, 59. dakikada bu kez fileleri havalandırdı.67. dakikada Sociedad, Martin Zubimendi ile farkı indirdi ancak 89. dakikada Emil Forsberg, turu Leipzig'e getiren golü attı.

2-2 biten ilk maç sonrası İspanya'da kazanan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.

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