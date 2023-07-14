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Spor

Leipzig, Lois Openda ile 5 yıllık anlaşma imzaladı

Bundesliga ekibi Leipzig, Fransa'nın Lens takımından Belçikalı futbolcu Lois Openda'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Leipzig, Lois Openda ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, Fransa'nın Lens takımından Belçikalı futbolcu Lois Openda'yı kadrosuna kattı.

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransa basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeli karşılığında tamamlandığı öne sürüldü. Bonus maddeleri aktif hale geldiğinde bu miktara 6 milyon avro daha ekleneceği belirtildi.

Kariyerine Club Brugge'de başlayan golcü futbolcu, Vitesse'de oynadıktan sonra geçen yıl Lens'a transfer oldu. Lens formasıyla geçen sezon 42 maça çıkan Openda, 21 gol kaydetti. Belçika Milli Takımı'nda ise 9 kez görev alan Openda, 2 gol attı.

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