Leipzig, Lois Openda transferini duyurdu

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen RB Leipzig yeni transferini açıkladı.

RB Leipzig en son Lens forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna kattı.

43 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamaya göre RB Leipzig, 23 yaşındaki Belçikalı santrfor Lois Openda transferi için Lens kulübüne 43 milyon euro bonservis ödeyecek ve bu transfer Lens tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Kulüpten yapılan açıklamanın devamında RB Leipzig, Lois Openda'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

42 MAÇA ÇIKTI

Lens formasıyla 42 resmi maça çıkan Lois Openda bu karşılaşmalarda 21 gol attı ve 4'de asist katkısı sağladı.

LOIS OPENDA KİMDİR

Lois Openda 16 Şubat 2000 tarihinde Luik şehrinde dünyaya geldi. 1,77cm boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Ikoma Loïs Openda şeklindedir. Lois Openda Forvet - Santrfor bölgesinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates şirketi yapıyor.