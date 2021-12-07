Leipzig, Manchester City'i yendi play-off biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.
Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.
Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.