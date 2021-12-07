İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4859
  • EURO
    15,2696
  • ALTIN
    773.72
  • BIST100
    1981.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leipzig, Manchester City'i yendi play-off biletini aldı
Spor

Leipzig, Manchester City'i yendi play-off biletini aldı

Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında evinde Manchester City'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turu bileti aldı.

AA7 Aralık 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 23:41
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.

Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.