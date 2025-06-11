İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1795
  • EURO
    44,8494
  • ALTIN
    4214.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Leipzig, Ole Werner ismine odaklandı

Leipzig'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Jakob Naestrup'un adaylıktan çekilmesi ardından kulüp Ole Werner ismine yoğunlaştı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Leipzig, Ole Werner ismine odaklandı
ABONE OL

Leipzig'de teknik direktör arayışları sürerken, Jakob Naestrup'un adaylıktan çekilmesiyle favori isim netleşti. Kicker'ın haberine göre, Ole Werner ile yapılan görüşmeler yoğunlaştı ve anlaşma giderek netleşiyor.

Werder Bremen'den ayrılan Ole Werner'in RB Leipzig'in başına geçmeye hazır olduğu belirtiliyor. Sky da Werner'in listenin en üstünde yer aldığını doğruladı. Görüşmeler ileri aşamada olsa da, bazı sözleşme detaylarının hala üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel ise Werner'in mevcut sözleşmesi. 37 yaşındaki teknik direktör, 2026'ya kadar Werder Bremen'e bağlı. Bu nedenle RB Leipzig'in ya tazminat ödemesi ya da Werder Bremen ile erken fesih konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.