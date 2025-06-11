Leipzig, Ole Werner ismine odaklandı

Leipzig'de teknik direktör arayışları sürerken, Jakob Naestrup'un adaylıktan çekilmesiyle favori isim netleşti. Kicker'ın haberine göre, Ole Werner ile yapılan görüşmeler yoğunlaştı ve anlaşma giderek netleşiyor.

Werder Bremen'den ayrılan Ole Werner'in RB Leipzig'in başına geçmeye hazır olduğu belirtiliyor. Sky da Werner'in listenin en üstünde yer aldığını doğruladı. Görüşmeler ileri aşamada olsa da, bazı sözleşme detaylarının hala üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel ise Werner'in mevcut sözleşmesi. 37 yaşındaki teknik direktör, 2026'ya kadar Werder Bremen'e bağlı. Bu nedenle RB Leipzig'in ya tazminat ödemesi ya da Werder Bremen ile erken fesih konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.