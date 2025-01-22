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Spor

Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-1 yendi. Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ve 78. Yussuf Poulsen kaydetti. Sporting'in tek golü ise 75. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, Sporting Lizbon'u konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ve 78. Yussuf Poulsen kaydetti. Sporting'in tek golü ise 75. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.

Lig aşamasında oynadığı 6 maçı da kaybeden ve daha önce elenmesi kesinleşen Leipzig, bu sonuçla birlikte 3 puana ulaştı. Lig aşamasında üst üste 3. mağlubiyetini alan Sporting ise 10 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 19. sırada konumlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Leipzig, Sturm Graz'a konuk olacak. Sporting ise Bologna'yı ağırlayacak.

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