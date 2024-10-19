Leipzig seriyi bozmadı

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Mainz ile karşılaştı. MEWA Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı.

Marco Rose'nin takımına galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Xavi Simons, 37. dakikada Willi Orban kaydetti.

Ligde henüz kaybetmeyen Leipzig, üst üste 3. galibiyetini aldı. Mainz ise bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Leipzig 17 puana yükseldi. Mainz ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Freiburg ile oynayacak. Mainz ise Mönchengladbach'ı konuk edecek.