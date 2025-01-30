İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7762
  • EURO
    37,4261
  • ALTIN
    3205.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Leipzig, Simons'un bonservisini aldı!

Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisinin alındığını ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Leipzig, Simons'un bonservisini aldı!
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini aldı.

Leipzig'ten yapılan açıklamada, Simons'un bonservisi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlandığı ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman ekibinin açıklamasında bonservis detayı ise verilmedi.

80 MİLYON EURO

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Leipzig'de bu sezon 17 maçta süre bulan Simons, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.