Leipzig, Stuttgart engelini aşamadı

Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol Leipzig'den geldi. 8. dakikada Christoper Nkunku topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

STUTTGART'TAN CEVAP GEÇİKMEDİ

Ev sahibi ekip 31. dakikada Ahamada'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kalan sürede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Leipzig'de Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.