İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Spor

Leipzig, Stuttgart engelini aşamadı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı.

7 Ağustos 2022 Pazar 19:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol Leipzig'den geldi. 8. dakikada Christoper Nkunku topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

STUTTGART'TAN CEVAP GEÇİKMEDİ

Ev sahibi ekip 31. dakikada Ahamada'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kalan sürede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Leipzig'de Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.