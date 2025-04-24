Leipzig'de teknik direktör adayı Thierry Henry

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir adaya yöneldi.

Le Journal de Dimanche'ın haberine Alman ekibi, takımın başına Fransa futbolunun efsanesi Thierry Henry'i getirmek istiyor.

Leipzig'in bu kararı almasındaki asıl sebebin, göze hoş gelen futbolu benimseyen ve genç yeteneklere güvenen bir isim istenmesi olduğu belirtildi.

MARCO ROSE'Yİ GÖNDERMİŞLERDİ

Sezona Marco Rose ile başlayan Leipzig, 29 Mart tarihinde Mönchengladbach karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Alman teknik adamın görevine son vermiş ve sezon sonuna kadar Zsolt Löw ile anlaşmıştı.

ŞU ANDA YORUMCULUK YAPIYOR

Leipzig'in takımın başına getirmek istediği Thierry Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-19 sezonunda Monaco ile yaşamış, ardından MLS ekiplerinden Montreal'in başına geçmişti.

2020-22 yılları arasında Roberto Martinez'in yanında Belçika Milli Takımı'nın Yardımcı Antrenörü olarak görev yapan futbol adamı, Fransa U21 ve U23 takımlarının teknik direktörlüğünün ardından CBS Sport'ta yorumcu koltuğunda yer alıyor.