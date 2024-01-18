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Spor

Leipzig'den Galatasaray'a sert cevap! ''Kesinlikle olmaz''

Galatasaray sezon başında Leipzig'den kadrosuna kattığı ancak bir türlü istediği performansı alamadığı Angelino'nun sözleşmesinin feshi için Alman ekibinin kapsını çaldı. Ancak Leipzig, sarı kırmızılı ekibe olumsuz bir cevap verdi. İşte detaylar...

18 Ocak 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Leipzig'den Galatasaray'a sert cevap! ''Kesinlikle olmaz''
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kira sözleşmesini feshetmek istediği İspanyol sol bek Angelino için kulübü RB Leipzig ile görüşme yaptı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesini feshetmek istediği Angelino için RB Leipzig'den oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi.

LEIPZIG: "KESİNLİKLE OLMAZ"

Haberde, RB Leipzig yönetiminin bu teklifi kesin bir dille reddettiği ve sezon başında yapılan sözleşmeye sadık kalınmasını istediği kaydedildi.

Bu gelişmenin üzerine Galatasaray'da kalan Angelino'nun sezon sonuna kadar tribünde oturacağı ve forma şansı bulamayacağı ifade edildi.

ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün Angelino transferi için Leipzig'e şimdiye kadar yapması gereken ödemeyi yaptığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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