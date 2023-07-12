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Spor

Leipzig'den Lois Openda atağı

Gelecek sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışı vermek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan RB Leipzig, Lois Openda'yı transfer etmek istiyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Leipzig'den Lois Openda atağı
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Kicker'in haberine göre RB Leipzig, Lois Openda transferi için Lens kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Christopher Nkunku'yu, Chelsea'ye kaptıran RB Leipzig golcü sıkıntısı yaşamamak için bir an önce transferi bitirmek istiyor.

Haberin devamında RB Leipzig'in, Lois Openda'yla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin bu hafta açıklanacağı vurgulandı.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lens formasıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Lois Openda bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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