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Spor

Leipzig'den Xavi Simons için 80 milyon euro

Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisini almaya hazırlanıyor. Alman ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 80 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için Simons'un transferini bekliyor.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Leipzig'den Xavi Simons için 80 milyon euro
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

80 MİLYON EURO

Sky'da yer alan habere göre, taraflar arasında transfer anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

Leipzig'de bu sezon 17 maçta süre bulan Simons, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı açıklamak için Simons'un transferini bekliyor. Sarı-lacivertliler, PSG'nin kiralık oyuncu limit dolu olduğu için İstanbul'a getirdiği Skriniar'ı henüz açıklayamadı. Simons'un Leipzig'e olası bonservisli transferiyle PSG'nin kiralık oyuncu limiti açılacak ve Fenerbahçe, Skriniar transferini resmiyete dökecek.

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