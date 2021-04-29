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Spor

Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch

Julian Nagelsmann'ı Bayern Münih'e kaptıran Leipzig'i 2021-2022 sezonundan itibaren teknik direktör Jesse Marsch çalıştıracak.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:49
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'i 2021-2022 sezonundan itibaren Avusturya'nın Salzburg takımının teknik direktörü Jesse Marsch'ın çalıştıracağı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu itibarıyla teknik direktör olarak 47 yaşındaki Jesse Marsch'ın getirildiği belirtilerek, ABD'li teknik direktör ile Haziran 2023'e kadar sürecek 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2019'dan beri Salzburg takımını çalıştıran Marsch, 2015-2018 yılarında New York Red Bulls'un teknik direktörü ve 2018-2019 sezonunda Leipzig'in antrenörü olarak görev yapmıştı.

27 Nisan Salı günü Leipzig'in şimdiki teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın yeni sezondan itibaren Bayern Münih'te görev yapacağı açıklanmıştı.

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