Lejyonerlerden derbiye damga

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin son dönemde yaptığı maçlarda sonucu yabancılar belirliyor. İki takımın ligde son 7 sezonda birbirlerine rakip olduğu son 13 maçta toplam 37 gol atılırken, bu gollerin 32’sini lejyonerler, 5’ini ise Türk futbolcular kaydetti. Dev derbide son 12 golü yabancı oyuncular atarken, Türk futbolcular arasında ise son golü Olcay Şahan kaydetti.