Lemina 90 oynadı! Gabon deplasmanda kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Gabon ile Kenya karşı karşıya geldi.
Nyayo National Stadyum'da oynanan maçta Gabon, Kenya'yı 2-1 mağlup etti.
Gabon'un golleri 17. ve 53. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'tan geldi.
Kenya'nın tek golünü ise 63. dakikada Michael Olunga kaydetti.
LEMINA 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Galatasaray forması giyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina, takımı adına 90 dakika sahada kaldı.
GABON SERİYE BAĞLADI
Bu sonuçla birlikte Gabon, F Grubu'nda çıktığı 6 maçta 5. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Kenya ise 6 puanla 4. sırada yer alıyor.