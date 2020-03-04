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Spor

Lemina Beşiktaş derbisinde sahada

Sağ üst arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Lemina, Beşiktaş derbisi düşünülerek Sivas'ta riske edilmeyecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:42

Galatasaray dünü izinli geçirmesine rağmen sakatlığı bulunan Lemina, Florya'da mesaiye devam etti.

Sağ üst arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Lemina, Beşiktaş derbisi düşünülerek Sivas'ta riske edilmeyecek. Gabonlu oyuncu, bu hafta da dinlendirilecek ve derbide tam olarak hazır halde sahaya çıkacak.

Öte yandan Fenerbahçe derbisi ve Gençlerbirliği mücadelesinde Seri'yi orta sahanın gerisine çeken teknik direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli öğrencisini bundan sonra o bölgede kullanma kararı aldı. Maçlarda daha çok dikine gidebilen Lemina'yı ise sakatlıktan dönmesinin ardından orta sahanın merkezine yerleştirecek.

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