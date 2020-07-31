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Spor

Lemina, Beşiktaş'a önerildi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, Beşiktaş'a önerildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'dan Lemina için onay geldi.

31 Temmuz 2020 Cuma 18:10 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 18:10
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ta hedef gruplara kalmak. 10 Ağustos'ta topbaşı yapması planlanan Beşiktaş'ta hedef transferleri bir an önce gerçekleştirmek. 

LEMİNA GÜNDEMDE 

Mohammed Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Asist Analiz'in haberine göre, yapılan transfer zirvesi karara bağlanamayınca; yönetim rotasını Mario Lemina'ya kırdı... Bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi.

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de hazır Gabonlu'yu önermişken Lemina tarzında bir futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirten başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Mario Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

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