Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Lemina Instagram hikayesinden paylaştığı mesajda, "Bu sonu hak etmediniz, çok üzgünüz. Sonuna kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler için her şeyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.