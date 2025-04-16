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Spor

Lemina'dan Boupendza paylaşımı

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Mario Lemina, hayatını kaybeden milli takım arkadaşı Aaron Boupendza için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Lemina'dan Boupendza paylaşımı
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Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayata gözlerini yumdu.

Futbol dünyasında şok etkisi yaratan olayda Boupendza'nın ölümünde intihar ve cinayet şüphesi bulunuyor. Dış basında Boupendza'nın kardeşinin de evde olduğu ve onunla tartışma yaşadıktan sonra düştüğü iddia edildi.

Şüpheli ölümü sonrası Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu paylaşımında, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.

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