Lemina’dan dirsek tepkisi

TRABZONSPOR ile Galatasaray arasında Medical Park Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 5’inci dakikasında yaşanan pozisyon Mario Lemina’nın tepkisine yol açtı. Sarı-Kırmızılı takımın atak yönüne göre sağ kanatta Nwakame ile girdiği ikili mücadele sırasında rakibinin kolunun suratına gelmesi nedeniyle yerde kalan Gabon’lu oyuncu, hakem Ali Palabıyık’tan beklediği karar çıkmayınca tepki gösterdi. Lemina’nın Palabıyık’a “Dirsek atıyor, görmüyor musun?” şeklinde serzenişte bulunduğu öğrenildi.