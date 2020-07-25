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Spor

Lemina'dan dönüş sinyali içeren veda açıklaması

Mario Lemina'nın yeni sezonda Galatasaray'da olup olmayacağı merak edilirken, yıldız futbolcu instagram hesabından bir veda mesajı paylaştı ve 'Bu hikaye daha bitmedi' dedi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:01
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Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Lemina, sezonun sona ermesinin ardından instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Lemina, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken paylaştığı mesajın altında "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz." dedi.

"BU HİKAYE BİTMEDİ"

Lemina, yaptığı açıklamada "Galatasaray formasını giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi." dedi. 

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