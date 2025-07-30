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Spor

Lemina'dan Fenerbahçe ile anlaşan Semedo'ya mesaj

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Mario Lemina, Fenerbahçe ile anlaşan Wolverhampton'dan eski takım arkadaşı Nelson Semedo için paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Lemina'dan Fenerbahçe ile anlaşan Semedo'ya mesaj
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Fenerbahçe ile anlaşan eski takım arkadaşı Nelson Semedo için paylaşım yaptı.

Mario Lemina paylaşımında "İki yıl boyunca aynı takımın formasını giyip, aynı sahayı paylaştık. Her buluştuğumuzda birbirimizi anlayıp, beraber çözümler aradık. Şimdi ise birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç düşünmezdim. Ama durum bu." dedi.

Lemina ayrıca "Sana duyduğum tüm sevgi ve saygı bir yana, artık kazanmak için daha fazlasını yapacağım. Çünkü hayatımı Galatasaray'a adadım. Seni seviyorum, kardeşim." ifadelerini kullandı.

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