Leminalı Gabon, Mozambik'e mağlup oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.

Marakeş Stadı'nda oynanan maçta Fildişi Sahili ile Kamerun karşılaştı.

Maçın 51. dakikasında Fildişi Sahili, Amad Diallo'nun golüyle öne geçerken, 56. dakikada Kamerun, Ghislain Kona'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.

Günün diğer maçında Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti.

Oynanan iki maçın ardından Fildişi Sahili ve Kamerun, 4 puana ulaştı. Mozambik 3 puanla üçüncü, grupta henüz puanla tanışamayan Gabon ise son sırada bulunuyor.