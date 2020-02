Lemina'nın paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

22 Şubat 2020 Cumartesi15:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:37

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Gabonlu oyuncu yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında kişisel sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Lemina hem Türkçe hem de İngilizce olarak şu ifadeleri kullandı

Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar! Lion faceYellow heartRed heart

Flag of United Kingdom I wouldn't be on the field with you, but my heart is totally with you Red heartYellow heart

Let's make history brothers