Lens deplasmanda kazandı

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında William Still'in ekibi Lens deplasmanda Luka Elsner'in yönetimindeki Reims'i 2-0 mağlup etti.
Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan maçta Lens'e galibyeti getiren golleri 23. dakikada Adrien Thomasson ve 61. dakikada Mbala N'Zola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte eski takımı Reims'i yenen Will Still'in ekibi Lens puanını 20'ye yükseltirken, Reims 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lens evinde Montpellier'i ağırlarken, Reims deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacak.