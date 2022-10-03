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Spor

Lens evinde Lyon'u affetmedi

Lens, Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Lyon'u 1-0 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti.

3 Ekim 2022 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
Lens evinde Lyon'u affetmedi
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Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı Lens 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırararak bu sezonki çıkışını bir kez daha gösterdi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Lens, rakibi karşısında büyük üstünlük kurarken adeta Lyon'a pozisyon vermedi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Sotoca'nın golüyle Lens galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Lens puanını 21'e yükselterek çıkışını sürdürdü. Lyon ise 13 puanda kaldı.

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