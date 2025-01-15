Lens, Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı teklife cevap verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen savunma oyuncusu Facundo Medina'dan haber geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Lens, Fenerbahçe'nin Facundo Medina için yaptığı teklifi reddetti.

Haberde Medina'nın, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇ

Hem sol bekte hem de stoperde forma giyebilen Arjantinli yıldız, bu sezon Lens formasıyla çıktığı 17 resmi maçta skor katkısı veremedi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi, 2028 yılına kadar devam ediyor.