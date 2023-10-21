Lens ile Le Havre yenişemedi

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre, sahasında Lens'i konuk etti.

Oceane Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Geçen sezon Fransa Ligi'nin flaş ekibi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lens, Le Havre karşısında da bekleneni veremedi. Rakip kaleye 7 isabetli şut göndermesine rağmen galibiyet golünü bulamayan konuk ekip, bu sezon 7. kez üç puan alamadan 90 dakikayı tamamladı.

Bu sonuçla Lens 9 puana yükselirken Le Havre ise galibiyet hasretini üst üste 3 maça çıkararak puanını 10 yaptı.