Spor

Lens, liderliği bırakmadı!

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lens, sahasında ağırladığı Nice'i Odsonne Edouard'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

14 Aralık 2025 Pazar 22:13
Lens, liderliği bırakmadı!
ABONE OL

Lens, sahasında ağırladığı Nice'i 2-0 mağlup etti ve PSG'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunu bu hafta da korudu.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lens ile Nice karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 2-0'lık skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 57. dakikalarda Odsonne Edouard kaydetti.

Ligde oynadığı son 10 maçın 9'unu kazanan Lens, 37 puanla liderliğini sürdürdü. Ligdeki son 6 maçında da puan alamayan Nice ise 17 puanda kaldı.

Lens, gelecek hafta Toulouse deplasmanına gidecek. Nice ise sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.

  • Fransa Ligue 1
  • Lens-Nice maçı
  • Odsonne Edouard golü

