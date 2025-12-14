Lens, liderliği bırakmadı!

Lens, sahasında ağırladığı Nice'i 2-0 mağlup etti ve PSG'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunu bu hafta da korudu.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lens ile Nice karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 2-0'lık skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 57. dakikalarda Odsonne Edouard kaydetti.

Ligde oynadığı son 10 maçın 9'unu kazanan Lens, 37 puanla liderliğini sürdürdü. Ligdeki son 6 maçında da puan alamayan Nice ise 17 puanda kaldı.

Lens, gelecek hafta Toulouse deplasmanına gidecek. Nice ise sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.