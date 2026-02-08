İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lens, Rennes'i 3 golle geçti

Lens, Ligue 1'in 21. haftasında sahasında Rennes'i 3-1 mağlup etti. Saint-Maximin, Lens formasıyla çıktığı ilk maçta golle katkı verdi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Lens, Rennes'i 3 golle geçti
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lens, Rennes'i ağırladı.

Bollaert Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lens, 3-1'lik skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Odsonne Edouard, 54. dakikada Ruben Aguilar ve 78. dakikada Allan Saint Maximin kaydetti.

Rennes'in tek golünü ise, 8. dakikada Esteban Lepaul attı.

Lens forması giyen Ruben Aguilar, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Saint-Maximin, Lens formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Bu sonucun ardından Lens, puanını 49 yaptı. Rennes, 31 puanda kaldı.

Ligue 1'in gelecek haftasında Lens, Paris FC deplasmanına gidecek. Rennes, PSG'yi konuk edecek.

  • Lens Ligue 1
  • Saint-Maximin
  • Rennes maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.