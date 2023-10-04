Lens, sahasında Arsenal'i devirdi

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Lens, sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup etti.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lens 2-1 kazanarak üç puanını aldı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Gabriel Jesus'un golüyle Arsenal öne geçti. 25. dakikada Lens, Thomasson'un golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda cesur futbolunu sürdüren Lens, 69. dakikada Wahi'nin golüyle öne geçti ve maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Lens gruptaki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi ve haftayı lider kapattı. Arsenal ise 3 puanda kalarak 3. sırada kaldı.