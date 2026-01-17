İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Lens seriyi bozmadı: 9'da 9

Lens, Ligue 1'in 18. haftasında sahasında Auxerre'i 1-0 mağlup etti. Wesley Said'in golüyle kazanan ev sahibi ekip, ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

17 Ocak 2026 Cumartesi 21:17
Lens seriyi bozmadı: 9'da 9
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lens ile Auxerre karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 1-0'lık skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Wesley Said attı.

LENS'TEN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Lens, puanını 43 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Auxerre ise arka arkaya 3. maçta da puan alamadı ve 12 puanla küme düşme hattında kaldı.

Lens, gelecek hafta Olimpik Marsilya deplasmanına gidecek. Auxerre ise evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

