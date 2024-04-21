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Spor

Lens, tek golle Avrupa'ya tutundu

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Lens, evinde misafir ettiği Clermont'u 1-0 yendi.

21 Nisan 2024 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Lens, tek golle Avrupa'ya tutundu
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Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Lens, sahasında Clermont ile karşılaştı.

Stade, Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 3. dakikada penaltıdan Florian Sotoca'dan geldi.

Lens bu sonuçla ligde 4 maç sonra galibiyet aldı. Puanını 43 yapan Frank Haise'nin öğrencileri Avrupa kupaları için umudunu sürdürdü.

Clermont ise üst üste 4. puan kaybını yaşadı. 22 puanla son sırad bulunan Clermont'un ligde kalma ihtimali zora girdi.

Ligin bir sonraki haftasında Lens, Marsilya deplasmanına gidecek. Clermont ise Reims'i ağırlayacak.

  • Fransa Ligue 1
  • Lens
  • Clermont

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