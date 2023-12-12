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Spor

Lens turladı, Sevilla elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Lens, İspanya ekibi Sevilla'yı konuk etti. Fransa takımı karşılaşmayı 2-1 kazanarak grubu 3. bitirdi ve Avrupa Ligine katılmaya hak kazandı.

12 Aralık 2023 Salı 23:05 - Güncelleme:
Lens turladı, Sevilla elendi
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Lens ile Sevilla karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçı Lens 2-1 kazandı.

Lens'in golleri 63. dakikada penaltıdan Przemyslaw Frankowski ile 90+6'da Angelo Fulgini'den geldi. Sevilla'nın tek golü 79. dakikada penaltı vuruşuyla Sergio Ramos'tan geldi.

Sergio Ramos, attığı golle Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 8 yapan Lens, grubu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Seviila, 2 puanda kalarak grubu son sırada tamamladı.

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