Lens yine hayal kırıklığı yarattı

HOLLANDALI kanat oyuncusu Jeremain Lens, Beşiktaş’ta bu sezon da başarılı olamadı. Geçen sezon sadece 1 gol atabilen Lens, bu sezon 26 maçta 1 gol kaydederken, 5 de asist yaptı. Bu oyuncunun patlama yapamaması eleştirilere neden olurken, taraftarlar Alanyaspor karşısında 81’de oyuna giren yıldızı ıslıkla protesto etti.