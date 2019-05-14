Lens yine hayal kırıklığı yarattı
HOLLANDALI kanat oyuncusu Jeremain Lens, Beşiktaş’ta bu sezon da başarılı olamadı.
- StarSpor
HOLLANDALI kanat oyuncusu Jeremain Lens, Beşiktaş’ta bu sezon da başarılı olamadı. Geçen sezon sadece 1 gol atabilen Lens, bu sezon 26 maçta 1 gol kaydederken, 5 de asist yaptı. Bu oyuncunun patlama yapamaması eleştirilere neden olurken, taraftarlar Alanyaspor karşısında 81’de oyuna giren yıldızı ıslıkla protesto etti.
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