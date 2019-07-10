Lens’e göbek fırçası!
BEŞİKTAŞ’TA önceki gün yapılan sağlık kontrollerinde bir sorun yaşanmadı ancak, Jeremain Lens’in yaz döneminde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
- Star Spor
Hollandalı futbolcunun göbek bölgesindeki yağlanma nedeniyle teknik heyetten sert bir uyarı aldığı öğrenildi. Kulüp doktorları da hemen herekete geçerek, diyetisyen kontrolünde Lens için bir zayıflama programı hazırladılar. Lens hem diyet yapacak, hem de kardiyo egzersizleri ile ekstra çalışacak. Lens, sezon başlangıcına kadar ideal kilosuna indirilecek. Beşiktaşlı oyuncu kendisine verilen programı uygulamazsa yönetim ekstra ceza kesecek.
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