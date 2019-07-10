Lens’e göbek fırçası!

Hollandalı futbolcunun göbek bölgesindeki yağlanma nedeniyle teknik heyetten sert bir uyarı aldığı öğrenildi. Kulüp doktorları da hemen herekete geçerek, diyetisyen kontrolünde Lens için bir zayıflama programı hazırladılar. Lens hem diyet yapacak, hem de kardiyo egzersizleri ile ekstra çalışacak. Lens, sezon başlangıcına kadar ideal kilosuna indirilecek. Beşiktaşlı oyuncu kendisine verilen programı uygulamazsa yönetim ekstra ceza kesecek.