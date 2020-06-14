İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
Spor

Lens'in 12 maçlık hasreti sona erdi

Antalyaspor karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Jeremain Lens 12 maç aradan sonra asist yaptı.

14 Haziran 2020 Pazar 17:26 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:26
ABONE OL

Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Türkiye'de saklı bir cennet! Görenleri hayran bırakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.