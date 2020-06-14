Lens'in 12 maçlık hasreti sona erdi

14 Haziran 2020 Pazar 17:26 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:26

Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.