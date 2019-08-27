Lens’in son talibi Feyenoord oldu

Yüksek maaşından da kurtulacağı için Kartal’ın da gitmesine sıcak baktığı Hollandalı yıldızla Feyenoord’un görüşmelere başladığı vurgulandı. Siyah-Beyazlı kulüple 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu ayrıldığı takdirde Beşiktaş’ın kanat oyuncusu alacağı kaydedildi.