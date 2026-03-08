İSTANBUL 11°C / 6°C
  • Lens'ten 3 gollü galibiyet: Zirve takibi sürüyor
Spor

Lens'ten 3 gollü galibiyet: Zirve takibi sürüyor

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lens, sahasında Metz'i 3-0 mağlup etti. PSG'nin puan kaybettiği haftada kazanan Lens, zirve takibini sürdürdü.

8 Mart 2026 Pazar 19:38
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lens ile Metz karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-0'lık skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Saud Abdulhamid, 46. dakikada Florian Thauvin ve 52. dakikada Amadou Haidara kaydetti.

PSG'nin Monaco'ya yenildiği haftada kazanan Lens, puanını 56'ya yükseltti ve 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Son sıradaki Metz ise 13 puanda kaldı.

Lens, gelecek hafta Lorient'e konuk olacak. Metz ise evinde Toulouse'u ağırlayacak.

