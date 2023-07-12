İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1535
  • EURO
    29,1071
  • ALTIN
    1645.5
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Lens'ten Roman Saiss hamlesi

Fransa Ligi ekiplerinden Lens, Beşiktaş'tan Romain Saiss'ı kadrosuna katmak istiyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
Lens'ten Roman Saiss hamlesi
ABONE OL

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Lens'in, Saiss transferi için temaslarına hız verdiği kaydedildi. Fransız ekibinin bu girişimlerin ardından 33 yaşındaki futbolcu için favori takım konumuna geldiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.

MARSILYA GERİ PLANDA KALDI

Saiss ile ayrıca Fransa'dan Lille ve Körfez'den bir takımın ilgilendiği öne sürüldü.

Marsilya'nın ise şu anda Saiss transferi için geri planda kaldığı vurgulandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ın geçen sezon Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Saiss'ın siyah-beyazlı takımla sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.