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Spor

Lens'ten Şampiyonlar Ligi mesajı

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Lens, Şampiyonlar Ligi'ne kalmalıyız derken ligde de şampiyon olmak istediğini belirtti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 22:44 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:45
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Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezon başını değerlendiren Lens, "Şu ana kadar 3 idman yaptık, herkesin fit kalması ve sakatlığın olmaması öncelik. Düşük tempoda başladık ama giderek tempomuz artacaktır." dedi.

"PAOK MAÇI ZOR OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini anlatan Hollandalı oyuncu, "Geçen sezon sonunda en azından Avrupa Kupaları'na katıldığımız için memnunuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak takımın da ekonomik olarak iyi bir geliri olacak. 3 maç kazanmamız lazım. İlk maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. PAOK maçı zor olacak, kazanıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Önlerinde birçok maç olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Türkiye Ligi hep 18 takımla oynanmıştı. 21 takım demek, fazladan 6 maç demek. Karar bu ve bunu değiştiremeyeceğiz. Türkiye Kupası da var üstüne, fazladan maç oynayacağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Ben şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.

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