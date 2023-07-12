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Spor

Leo Dubois'in geleceği Sacha Boey'a bağlı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Leo Dubois'in geleceği Sacha Boey'in satılıp satılmamasına bağlı.

Sabah12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Leo Dubois'in geleceği Sacha Boey'a bağlı
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Geçtiğimiz sezon formasını Sacha Boey'e kaptıran Leo Dubois'nın geleceği netleşiyor.

Sol bekin de alternatifi olan Fransız oyuncu, Angelino transferiyle o bölgede 3. isim oldu.

BOEY SATILIRSA...

Sağ bekte de düşünülen ve orada ikinci tercih olmak istemeyen 28 yaşındaki yıldız, Boey satılırsa kalacak. Aksi takdirde ise gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı. 2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol ve 3 asiste imzasını attı. Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda... Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı. Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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