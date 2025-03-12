Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde yarın Rangers'a konuk olacak. Kendi evinde oynadığı ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden Sarı-Lacivertliler, İskoçya'da turu geçmek için en az 3 farkla rakibini yenmek zorunda. 2 farkla alınan zafer ise müsabakayı uzatmalara götürecek. Rangers'ın tecrübeli savunmacısı Leon Balogun, yaptığı açıklamada maçın zorlu geçeceğini ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kazanma hırsına dikkat çeken 36 yaşındaki futbolcu, "Eminim Mourinho'nun birkaç numarası olacaktır. İlk maç beraberlikle sonuçlansa bile asla mutlu olmazdı.

HARİKA BİR SONUÇ ALDIK

Deplasmanda elde ettiğimiz sonuçtan sonra kendi evimizde daha özgüvenle oynayabiliriz. İki büyük maçın olduğu önemli bir haftadayız. İlk olarak Fenerbahçe'ye odaklanmalıyız. İstanbul'da harika bir sonuç aldık ama karşımızda Jose Mourinho gibi bir isim ve kaliteli oyuncular var. Bu yüzden işimizin bittiğini düşünmüyoruz. Ama biz de kendimize güveniyoruz ve top bizdeyken daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Stadımızdaki atmosfer her zaman bizim için büyük bir güç. Avrupa Ligi'nde finale çıktığımız sezon, Leipzig ve Dortmund gibi güçlü rakiplere karşı aldığımız galibiyetlerde taraftarların payı büyüktü.

AVANTAJIMIZI KULLANMALIYIZ

Fenerbahçe'ye karşı da bu avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, bugün yapacağı idmanla birlikte Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve İskoçya'ya gidecek. Teknik Direktör Jose Mourinho, sık sık oyuncularını motive etti. Portekizli çalıştırıcı, zor gözükse de turu geçmek için deplasmanda tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyor. Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Sarı-Lacivertliler, mücadeleye daha rahat hazırlanma şansı buldu. Bu fırsatı değerlendiren Mourinho, öğrencileriyle özel olarak ilgilendi.